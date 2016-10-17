Дарья Клишина: Перед чемпионатом Европы выступлю на двух турнирах в США и одном в Европе
Российская
прыгунья в высоту Дарья Клишина поделилась своими планами на зимний сезон. Она
отметила, что планирует принять участие в двух турнирах в США.
«Я начала
немного двигаться. Хожу в зал на пилатес – для растяжки. И пару раз в неделю
хожу на стадион. То есть занятия пока неполноценные, но с 1 ноября я должна
быть готова начать полноценный тренировочный процесс. Там уже будет все – и ОФП
и технические тренировки.
Пропускать еще
один год я точно не буду. Мы уже более-менее набросали расписание турниров, на
которых хотим выступать. Начну я в феврале в Америке. Здесь пройдут три турнира
и, скорее всего, на двух из них я выступлю. Просто пока не до конца понятно, на
каких именно соревнованиях будет женская длина.
Также я планирую прыгать на одном старте в
Европе, незадолго до мартовского первенства Старого света в помещении. А потом
уже чемпионат Европы в Белграде. Это и будет главный старт зимы. То есть
получается, что у меня запланированы четыре турнира», - цитирует Клишину
официальный сайт ВФЛА.
Напомним, что Дарья Клишина единственная среди российских
легкоатлетов была допущена до участия в летней олимпиаде-2016 в Рио-Де-Жанейро
(Бразилия). там она заняла девятое место. чемпионат Европы по легкой атлетике в
помещении пройдет в Белграде (Сербия) с 3 по 5 марта.