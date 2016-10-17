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Дарья Клишина: Перед чемпионатом Европы выступлю на двух турнирах в США и одном в Европе

Максим Кравченко
Источник:  Всероссийская федерация легкой атлетики России (ВФЛА)Комментарии

Российская прыгунья в высоту Дарья Клишина поделилась своими планами на зимний сезон. Она отметила, что планирует принять участие в двух турнирах в США.

«Я начала немного двигаться. Хожу в зал на пилатес – для растяжки. И пару раз в неделю хожу на стадион. То есть занятия пока неполноценные, но с 1 ноября я должна быть готова начать полноценный тренировочный процесс. Там уже будет все – и ОФП и технические тренировки.

Пропускать еще один год я точно не буду. Мы уже более-менее набросали расписание турниров, на которых хотим выступать. Начну я в феврале в Америке. Здесь пройдут три турнира и, скорее всего, на двух из них я выступлю. Просто пока не до конца понятно, на каких именно соревнованиях будет женская длина.

 Также я планирую прыгать на одном старте в Европе, незадолго до мартовского первенства Старого света в помещении. А потом уже чемпионат Европы в Белграде. Это и будет главный старт зимы. То есть получается, что у меня запланированы четыре турнира», - цитирует Клишину официальный сайт ВФЛА.

Напомним, что Дарья Клишина единственная среди российских легкоатлетов была допущена до участия в летней олимпиаде-2016 в Рио-Де-Жанейро (Бразилия). там она заняла девятое место. чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении пройдет в Белграде (Сербия) с 3 по 5 марта.

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