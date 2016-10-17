Александр Шаблий: Шлеменко — зрелищный боец. Таких любят

Боец лиги ACB Александр Шаблий считает, что американец Кендалл Гроув является неудобным соперником для россиянина Александра Шлеменко в поединке, который состоится 22 октября рано утром по московскому времени на турнире Bellator 162.

«Буду болеть за Александра, но Гроув очень неудобный соперник. У американца хорошая антропометрия для среднего веса, он дрался со многими бойцами, но многим и проигрывал. Думаю, Шлеменко одержит победу. Но в ММА может случится все, что угодно. Смешанные единоборства интересны своей непредсказуемостью. Александр — зрелищный боец, таких любят независимо от того, какие у него были судебные разбирательства», - сказал Александр Шаблий «Советскому спорту».

Напомним, что 32-летний Александр Шлеменко провел в профессиональной карьере 63 поединка по правилам ММА, в которых одержал 53 победы и потерпел девять поражений. Еще один победный бой против Мелвина Манхуфа носит статус «несостоявшийся» из-за того, что в организме россиянина после боя нашли следы запрещенных препаратов. Александр был дисквалифицирован Атлетической комиссией Невады на три года. За время наказания он не мог проводить поединки на территории США. Александр свою вину полностью отрицает и долгое время судился. В итоге, дисквалификацию сократили до одного года. За время отсутствия в Bellator, он принял участие в Гран-при M-1 Global: дважды сразился с Вячеславоми Василевским и оба боя выиграл (судейским решением и удушающим приемом).

33-летний Кендалл Гроув за свою карьеру провел 39 поединков, в которых одержал 23 победы при 15 поражениях. Также один бой носит статус «несостоявшийся».