Кирилл Фастовский: Будем искать замену Салаку

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал травму основного вратаря новосибирского клуба Александра Салака.

- Будем искать замену Салаку, помощь Красикову, он же не в состоянии весь сезон один играть. Очевидно, что нам надо усиливаться. Будем копать. Намерены ли искать на российском трансферном рынке? А что, он сейчас есть? Нам нужен первый вратарь, а не абы кто. Это может быть и легионер, и россиянин. Работать будем во всех направлениях. Травмы замучили «Сибирь» в этом сезоне. Так вот нам «везёт», - цитирует Фастовского «Чемпионат».

Напомним, что голкипер «Сибири» Александр Салак пропустит оставшиеся матчи сезона из-за травмы, полученной в матче со «Спартаком».