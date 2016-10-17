Телеканал «Матч ТВ» покажет турнир EPICENTER: Moscow по CS:GO

Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Игра» покажут матчи турнира EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive.



Напомним, что ранее организаторы анонсировали распределение команд по группам:



Группа A: G2 Esports, Ninjas in Pyjamas, Natus Vincere, Dignitas.

Группа B: Virtus.Pro, SK Gaming, Fnatic, Hellraisers.



Матчи группового этапа пройдут в формате до двух побед. Команды, занявшие первые места в группе, проходят в стадию полуфиналов сетки плей-офф, а коллективы, занявшие 2 и 3 место, будут играть четвертьфинальные матчи. Занявшие последние место в группе покинут турнир после окончания группового этапа.



EPICENTER: Moscow пройдет с 17 по 23 октября, полуфиналы и гранд-финал запланированы на 22-23 октября в спортивно-развлекательном комплексе «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд турнира составит 500 000 долларов.



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