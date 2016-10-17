Сауль Ньигес сможет помочь «Атлетико» в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес восстановился после травмы и сможет сыграть в матче с «Ростовом». Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Сауль пропустил две недели из-за травмы, но с «ростовом» он сыграть сможет. «Атлетико» без его участия разгромил «Гранаду» в последнем матче чемпионата Испании со счетом 7:1. В нынешнем сезоне 21-летний Сауль Ньигес провел восемь матчей за «Атлетико» и забил один мяч при одной голевой передаче.

Матч «Ростов» - «Атлетико» состоится 19 октября. Начало матча в 21:45 по Москве.