Сауль Ньигес сможет помочь «Атлетико» в матче с «Ростовом»
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес восстановился после травмы
и сможет сыграть в матче с «Ростовом». Об этом сообщает официальный сайт
мадридского клуба.
Сауль пропустил две недели из-за травмы, но с «ростовом» он
сыграть сможет. «Атлетико» без его участия разгромил «Гранаду» в последнем
матче чемпионата Испании со счетом 7:1. В нынешнем сезоне 21-летний Сауль
Ньигес провел восемь матчей за «Атлетико» и забил один мяч при одной голевой
передаче.
Матч «Ростов» - «Атлетико» состоится 19 октября. Начало матча в 21:45 по Москве.
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