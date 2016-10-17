Леонид Слуцкий: Акинфеев готовится к «Монако», Дзагоев не сыграет
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Монако» сказал, что полузащитник Алан Дзагоев не примет участие в игре.
- Каково состояние Игоря Акинфеева и Алана Дзагоева? Примут ли они участие в игре?
- Акинфеев готовится к игре. Дзагоев - нет.
- Насколько Роман Еременко переживает возникшую ситуацию со своим отстранением?
- Наверное, это лучше спросить у него.
Матч
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
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