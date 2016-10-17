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Леонид Слуцкий: Акинфеев готовится к «Монако», Дзагоев не сыграет

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Монако» сказал, что полузащитник Алан Дзагоев не примет участие в игре. 

- Каково состояние Игоря Акинфеева и Алана Дзагоева? Примут ли они участие в игре? 
- Акинфеев готовится к игре. Дзагоев - нет. 

- Насколько Роман Еременко переживает возникшую ситуацию со своим отстранением?
- Наверное, это лучше спросить у него.

Матч

ЦСКА - Монако

Место и дата

18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Монако»?

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