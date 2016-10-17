Сергей Зубов получил предложение возглавить «Автомобилист»
Новым главным тренером екатеринбургского «Автомобилиста» может стать олимпийский чемпион Альбервилля-1992 Сергей Зубов.
В последних 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» одержал только одну победу, что пошатнуло позиции наставника команды Андрей Разина.
По информации «Спортфакта», клуб вступил в переговоры с бывшим главным тренером СКА (2015 - 2016 гг) Сергеем Зубовым.
Сообщается, что Зубова минувшей весной уже приглашал другой клуб Восточной конференции. Однако тогда он отказался занять пост главного тренера по семейным обстоятельствам.
В данный момент «Автомобилист» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически