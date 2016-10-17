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Сергей Зубов получил предложение возглавить «Автомобилист»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Новым главным тренером екатеринбургского «Автомобилиста» может стать олимпийский чемпион Альбервилля-1992 Сергей Зубов.

В последних 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» одержал только одну победу, что пошатнуло позиции наставника команды Андрей Разина.

По информации «Спортфакта», клуб вступил в переговоры с бывшим главным тренером СКА (2015 - 2016 гг) Сергеем Зубовым.

Сообщается, что Зубова минувшей весной уже приглашал другой клуб Восточной конференции. Однако тогда он отказался занять пост главного тренера по семейным обстоятельствам.

В данный момент «Автомобилист» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. 

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