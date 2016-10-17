Галимов, Кундратек, Капризов и Зиновьев признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков минувшей недели.

Лучшим вратарем признан Станислав Галимов («Ак Барс»), в двух домашних матчах (с «Адмиралом» и с «Куньлунь Ред Стар») не пропустивший ни одной шайбы. 28-летний голкипер помог своей команде одержать восьмую победу кряду и выйти на первую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Лучшим защитником признан Томаш Кундратек («Слован»), в трех гостевых матчах набравший 4 (3+1) очка. Кундратек сделал дубль в матче с московским «Динамо» и завершил выезд по маршруту Ярославль – Москва – Подольск с положительным показателем полезности «+4». В среднем защитник проводил на льду 20 минут за игру, на его счету 7 бросков по воротам.

Лучшим нападающим признан Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), в трех домашних матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 5 (3+2) очков. Форвард уфимского клуба не завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5». На счету Капризова дубль в ворота «Автомобилиста», а также 7 бросков в створ ворот.

Лучшим новичком признан нападающий Илья Зиновьев («Трактор»), в трех матчах одержавший вместе с командой одну победу. 20-летний форвард только один из этих матчей завершил с отрицательным показателем полезности («-1» в игре с «Автомобилистом») при общем показателе «+2». На счету Зиновьева 2 (1+1) очка и 7 бросков, на льду он проводил в среднем около 10 минут.