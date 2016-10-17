Галимов, Кундратек, Капризов и Зиновьев признаны лучшими игроками недели в КХЛ
КХЛ назвала
лучших игроков минувшей недели.
Лучшим вратарем
признан Станислав
Галимов («Ак Барс»), в двух
домашних матчах (с «Адмиралом» и с «Куньлунь Ред Стар») не пропустивший
ни одной шайбы. 28-летний голкипер помог своей команде одержать восьмую победу
кряду и выйти на первую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Лучшим защитником
признан Томаш Кундратек («Слован»), в трех
гостевых матчах набравший 4 (3+1) очка. Кундратек сделал дубль в матче с
московским «Динамо» и завершил выезд по маршруту Ярославль – Москва – Подольск
с положительным показателем полезности «+4». В среднем защитник проводил на
льду 20 минут за игру, на его счету 7 бросков по воротам.
Лучшим нападающим
признан Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), в трех домашних матчах одержавший вместе с
командой две победы и набравший в них 5 (3+2) очков. Форвард уфимского клуба не
завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности при
общем показателе «+5». На счету Капризова дубль в ворота «Автомобилиста», а
также 7 бросков в створ ворот.
Лучшим новичком признан
нападающий Илья Зиновьев («Трактор»), в трех матчах одержавший вместе с командой одну
победу. 20-летний форвард только один из этих матчей завершил с отрицательным
показателем полезности («-1» в игре с «Автомобилистом») при общем показателе
«+2». На счету Зиновьева 2 (1+1) очка и 7 бросков, на льду он проводил в
среднем около 10 минут.