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Все допинг-пробы участников Кубка мира-2016 оказались отрицательными

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Допинг-пробы всех хоккеистов, выступавших на Кубке мира по хоккею в Торонто, оказались отрицательными.

- Планировалось, что допинг-пробы должны были быть взяты приблизительно у 176 игроков во время турнира, в том числе у 22 хоккеистов сборной России. Во время турнира ни у одного игрока не было выявлено ни одной положительной допинг-пробы на запрещенные препараты, - цитирует заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли агентство ТАСС.

Напомним, победителем возрожденного турнира, прошедшего во второй половине сентября, стала сборная Канады. Россияне уступили «кленовым листьям» в полуфинале со счетом 3:5.

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