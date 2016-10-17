Президент Международной федерации фехтования Усманов перестал быть налоговым резидентом России

Как сообщает Forbes, Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России, поскольку в текущем календарном году находился в стране менее полугода.

В пресс-службе холдинга USM Holding подтвердили, что Усманов стал нерезидентом (согласно налоговому кодексу, чтобы быть резидентом, необходимо прожить в стране не менее 183 дней в течение календарного года).

По словам представителя USM, Усманов сейчас сконцентрировался на спортивной, благотворительной и филантропической деятельности, в частности, он является президентом Международной федерации фехтования и членом Комиссии МОК по развитию Олимпийского телевизионного канала. Офисы федерации, ее президента и Международного олимпийского комитета находятся в Лозанне и Монако.

Представитель USM отметил также, что за последние несколько лет Усманов заплатил $350 млн в виде налогов в России только как физлицо, а компании, входящие в его холдинг, только за 2015 год — около 100 млрд рублей (примерно $1,6 млрд по среднему курсу ЦБ за 2015 год).

При этом в начале года газета Sunday Times включила Усманова наряду с романом Абрамовичем в список самых богатых жителей страны.

