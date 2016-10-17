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Леонид Слуцкий: Спокойно отношусь к адресованным мне баннерам

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Монако» сказал, что не переживает из-за творчества армейских болельщиков, которые на игре чемпионата России с «Уфой» адресовали ему слегка оскорбительный баннер.

- Видели ли вы адресованный вам болельщиками на игре с «Уфой» баннер и что вы об этом думаете? 
- Я же читаю новости, поэтому уже после матча узнал об этом. Что думаю? Задача тренеров - тренировать, футболистов - играть. Болельщики же могут поддерживать команду и проявлять эмоции так, как они считают нужным. Так что отношусь к этому совершенно спокойно. 

- «Монако» проиграл в своем последнем матче в чемпионате Франции проиграл «Тулузе». Какие выводы можно сделать по этому матчу? 
- Мы пытаемся изучать системные вещи. Смотрим, кто из наших футболистов будет противостоять тому или иному сопернику. Так что слепое копирование игры «Тулузы» невозможно. К тому же у «Монако» есть различные варианты построение игры. Вполне вероятно, что команда сменит схему в матче с нами. 

- Лассина Траоре летом перешел из «Монако» в ЦСКА. Что вы можете сказать об этом футболисте? 
- Думаю,  у болельщиков «Монако будет возможность оценить его действия.

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