С «Днепра» могут снять девять очков из-за долгов перед Хуанде Рамосом и его штабом
«Днепру» угрожает снятие
девяти очков в турнирной таблице чемпионата Украины. Причина - долги перед
экс-тренером команды Хуанде Рамосом и его штабом.
Как сообщает «Футбол 24» Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины дал «Днепру» 30 дней на выплату долга перед испанскими тренерами. Если днепряне не выплатят долг, будет приниматься решение о снятии с «Днепра» девяти очков (три пункта за каждого из тренеров).
Следует отметить, что у «Днепра»
есть возможность избежать наказания или оттянуть сроки его выполнения (кроме
выплаты долга) с помощью апелляции.
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