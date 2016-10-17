С «Днепра» могут снять девять очков из-за долгов перед Хуанде Рамосом и его штабом

«Днепру» угрожает снятие девяти очков в турнирной таблице чемпионата Украины. Причина - долги перед экс-тренером команды Хуанде Рамосом и его штабом.

Как сообщает «Футбол 24» Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины дал «Днепру» 30 дней на выплату долга перед испанскими тренерами. Если днепряне не выплатят долг, будет приниматься решение о снятии с «Днепра» девяти очков (три пункта за каждого из тренеров).

Следует отметить, что у «Днепра» есть возможность избежать наказания или оттянуть сроки его выполнения (кроме выплаты долга) с помощью апелляции.