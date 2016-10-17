Салимгерей Расулов: У Шлеменко можно многому научиться в плане работы в стойке

Чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов находится в предвкушении поединка между Александром Шлеменко и Кендаллом Гроувом на турнире Bellator 162, который состоится 22 октября рано утром по московскому времени.

«Я не пропускаю бои наших ребят за океаном, особенно бои Шторма. Поединки с его участием всегда интересные и захватывающие. Мне нравится как он работает в «клетке», его техника и манера ведения боя. Я тоже предпочитаю работать в стойке. У Александра можно многому научиться в этом компоненте. Уверен, что он выиграет. Дай бог, чтобы без травм», - сказал Расулов «Советскому спорту».

Напомним, что 32-летний Александр Шлеменко провел в профессиональной карьере 63 поединка по правилам ММА, в которых одержал 53 победы и потерпел девять поражений. Еще один победный бой против Мелвина Манхуфа носит статус «несостоявшийся» из-за того, что в организме россиянина после боя нашли следы запрещенных препаратов. Александр был дисквалифицирован Атлетической комиссией Невады на три года. За время наказания он не мог проводить поединки на территории США. Александр свою вину полностью отрицает и долгое время судился. В итоге, дисквалификацию сократили до одного года. За время отсутствия в Bellator, он принял участие в Гран-при M-1 Global: дважды сразился с Вячеславоми Василевским и оба боя выиграл (судейским решением и удушающим приемом).

33-летний Кендалл Гроув за свою карьеру провел 39 поединков, в которых одержал 23 победы при 15 поражениях. Также один бой носит статус «несостоявшийся».