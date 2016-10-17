Леонид Слуцкий: Еременко не может даже тренироваться с ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции
перед матчем Лиги чемпионов с «Монако» подтвердил, что временно отстраненный
УЕФА полузащитник армейцев Роман Еременко не может даже тренироваться с
командой.
- Матч с «Монако» будет обслуживать шведская бригада арбитров. Наверное, ей
хороша знакома манера игры Понтуса Вернблума.
- Может, это пойдет в плюс, и какие-то фолы с его стороны будут пропускаться. А, может, и нет, и все будет наоборот. А если серьезно, то это не имеет никакого значения.
- «Монако» в чемпионате Франции называют «русской» командой, поскольку ее
владельцы - из России. Знакомы ли вы с ними и насколько, по-вашему, они
повлияли на судьбу «Монако»?
- Разумеется, мне известно имя Дмитрия Рыболовлева. Полагаю, команда стала сильнее. Осуществлялись громкие трансферы, команда занимает высокие места в чемпионате Франции.
- Можно ли уточнить один момент касательно Романа Еременко.
Распространяется ли отстранение УЕФА и на тренировочный процесс?
- Да, распространяется.