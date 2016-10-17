Леонид Слуцкий: Еременко не может даже тренироваться с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Монако» подтвердил, что временно отстраненный УЕФА полузащитник армейцев Роман Еременко не может даже тренироваться с командой.

- Матч с «Монако» будет обслуживать шведская бригада арбитров. Наверное, ей хороша знакома манера игры Понтуса Вернблума.

- Может, это пойдет в плюс, и какие-то фолы с его стороны будут пропускаться. А, может, и нет, и все будет наоборот. А если серьезно, то это не имеет никакого значения.

- «Монако» в чемпионате Франции называют «русской» командой, поскольку ее владельцы - из России. Знакомы ли вы с ними и насколько, по-вашему, они повлияли на судьбу «Монако»?

- Разумеется, мне известно имя Дмитрия Рыболовлева. Полагаю, команда стала сильнее. Осуществлялись громкие трансферы, команда занимает высокие места в чемпионате Франции.

- Можно ли уточнить один момент касательно Романа Еременко. Распространяется ли отстранение УЕФА и на тренировочный процесс?

- Да, распространяется.