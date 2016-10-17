Алексей Березуцкий: Защите ЦСКА и без Фалькао будет тяжело
Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Монако» сказал, что потеря Радамеля Фалькао не сделает соперника армейцев слабее.
- Вы пришли на пресс-конференцию. Значит ли это, что завтра вас можно ждать в стартовом составе?
- Это никак не связано. Мне сказали прийти на пресс-конференцию - я пришел.
- Сегодня стало известно, что в Москву не приедет главная звезда «Монако» Радамель Фалькао. Будет ли в связи с этим обороне ЦСКА проще?
- Такая команда, как «Монако», обладает хорошим подбором футболистов. Фалькао - не катастрофическая для нее потеря. Нашей обороне в любом случае будет тяжело.
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