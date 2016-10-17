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Президент FIS: Все международные соревнования в России могут быть отменены

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Insidethegames.bizКомментарии

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Жан-Франко Каспер не исключил отмены всех запланированных в России на 2017 год международных соревнований.

- Не могу исключать того, что все международные соревнования будущего сезона в России будут отменены из-за государственной системы поддержки допинга в стране.

На самом деле, мы не хотим что-либо отменять — для начала надо дождаться полных итогов расследования независимой комиссии WADA. Хотел бы подчеркунть, что у нас нет намерения навредить русским, - заявил Каспер.

Ранее стало известно об отмене этапа по прыжкам на лыжах с трамплина, который должен был пройти в Нижнем Тагиле в декабре. Этот старт пройдет в норвежском Лиллехаммере. 

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