Президент FIS: Все международные соревнования в России могут быть отменены

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Жан-Франко Каспер не исключил отмены всех запланированных в России на 2017 год международных соревнований.

- Не могу исключать того, что все международные соревнования будущего сезона в России будут отменены из-за государственной системы поддержки допинга в стране.

На самом деле, мы не хотим что-либо отменять — для начала надо дождаться полных итогов расследования независимой комиссии WADA. Хотел бы подчеркунть, что у нас нет намерения навредить русским, - заявил Каспер.

Ранее стало известно об отмене этапа по прыжкам на лыжах с трамплина, который должен был пройти в Нижнем Тагиле в декабре. Этот старт пройдет в норвежском Лиллехаммере.

