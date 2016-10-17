Найджел Доус: Классно, что мы с Брэндоном идем на равных по заброшенным шайбам

Нападающий «Барыса» Найджел Доус прокомментировал лидерство в списке снайперов-иностранцев КХЛ двух игроков астанинской команды.

- Это забавно, что и Брэндон, и я забросили одинаковое количество голов в КХЛ. Конечно, приятно добиваться таких результатов, но все они второстепенны. Сейчас у нас немного другие ориентиры, нам нужно добывать победы.

- То есть, нет ощущения чего-то важного, словно ты пишешь историю КХЛ…

- Точно нет! Когда играешь, ты забиваешь голы, чтобы помочь команде победить, а не для зачёта в книге рекордов. Мне посчастливилось играть с такими классными партнёрами, как Брэндон и Дастин столько лет. В очень многих моих голах поучаствовал Брэндон, очень много нужных передач на его счету. Приятно быть на льду с такими партнёрами, которые не жадничают, а играют ради того, чтобы шайба оказалась в воротах соперника, и неважно, кто её туда отправит. Поэтому в моём результате заслуга всей тройки, и это классно, что мы с Брэндоном идём на равных, - цитирует Доуса официальный сайт «Барыса».



Напомним, что Брэндон Боченски и Найджел Доус лидируют по количеству голов в КХЛ среди иностранцев – на счету каждого 149 точных бросков в створ.

Капитан астанинского «Барыса» Боченски, забросив 3 октября шайбу в ворота «Нефтехимика», стал лучшим иностранным снайпером в истории Континентальной хоккейной лиги. Доус 15 октября оформил дубль в ворота «Салавата Юлаева» и догнал по количеству заброшенных шайб в лиге партнера по команде.