«Енисей» сыграл товарищеский матч с командой, состоящей из 100 детей
Красноярский «Енисей» провел необычный товарищеский матч с командой, составленной из ста детей, представляющих футбольную академию «Легион».
Встреча в крытом манеже завершилась вничью - 3:3.
Команда Андрея Тихонова уступала по ходу матча со счетом 1:3, но сумела отыграться. Забитыми мячами отметились Андрей Козлов, Денис Рубцов и Михаил Тихонов.
Когда контратака провалилась и приходится одному подчищать в защите за одноклубниками pic.twitter.com/rbLFatsx7D— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 17 октября 2016 г.
В данный момент «Енисей» занимает четвертую строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 27 очков в 17 матчах.
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