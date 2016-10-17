Яна Куницкая: Рассчитываю победить Эвингер, иначе соглашаться на титульный бой не имело бы смысла

Российская девушка-боец ММА Яна Куницкая свой следующий поединок проведет за титул чемпионки организации Invicta FC против Тони Эвингер. Шоу состоится 18 ноября в Канзас-Сити.

«К поединку начали готовиться сразу как поступило предложение о бое. Во время подписания контракта было оговорено, что сразу не будут ставить меня на титульный поединок, но руководство организации поменяло свою позицию. Конечно, нам бы хотелось провести несколько разогревочных боев в Штатах, так как я там никогда не билась и не знаю, как пройдет акклиматизация. Но выбора у нас нет и мы вместе с тренером Матвеем Перешивайло решили рискнуть. Готовимся очень серьезно, стараемся подтягивать вольную борьбу. И рассчитываю, я, конечно, на победу в этом бою, иначе не имело бы смысла соглашаться», - рассказала Яна Куницкая «Советскому спорту».

Напомним, что Эвингер провела за свою карьеру 23 поединка, в которых одержала 18 побед. Последние девять поединков она завершила в свою пользу.

Куницка победила в девяти поединках за свою карьеру при двух поражениях.