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Рамо может заменить Салака в «Сибири»

Владислав Домрачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Как стало известно «Советскому спорту», выбывшего до конца сезона вратаря «Сибири» Александра Салака может заменить финн Карри Рамо.

Салак получил травму в субботу в матче со «Спартаком» в Лужниках, который «Сибирь» проиграла 1:2 по буллитам. У чешского голкипера повреждены крестообразные связки, лечение и восстановление займет как минимум полгода.

«Сибирь» ведет поиск вратаря за рубежом. Рассматриваются две кандидатуры, среди которых 30-летний Карри Рамо, ныне свободный агент. Три последних сезона финн провел в «Калгари». В середине февраля Рамо в матче с «Сан-Хосе» порвал крестообразную связку.

В КХЛ Рамо четыре сезона выступал за «Авангард» и вышел с омской командой в финал плей-офф-2012.

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