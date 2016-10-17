Дарья Клишина: Меня до сих пор трясет, когда я слышу слово Рио

- Хочется спокойного сезона. Чтобы никто не дергал и не давил. Хочется быть, как и все остальные: спокойно готовиться и выступать.

- Какие ощущения остались от концовки минувшего сезона, когда вас все-таки допустили до стартов?

- Весь этот год прошел не так, как мне хотелось. Это был абсолютно неполноценный сезон. Была проделана огромная работа и очень жаль, что нам, по сути, не разрешили показать плоды этой работы.

- От того прессинга, что был на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро уже восстановились?

- Честно говоря, меня до сих пор трясет, когда я слышу слово Рио. Наверное, просто должно пройти время. Но я не могу закрыть глаза и просто забыть всю эту ситуацию за один день. Да, весь этот год был в моей жизни и навсегда останется со мной. Правда, надеюсь, что он сделает меня еще сильнее на будущие турниры, - рассказала Клишина в интервью официальному сайту ВФЛА.

Напомним, что Дарья Клишина единственная среди российских легкоатлетов была допущена до участия в летней олимпиаде-2016 в Рио-Де-Жанейро (Бразилия). там она заняла девятое место. чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении пройдет в Белграде (Сербия) с 3 по 5 марта.