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Дарья Клишина: Меня до сих пор трясет, когда я слышу слово Рио

Андрей Ефимов
Источник:  Всероссийская федерация легкой атлетики России (ВФЛА)Комментарии
Российская прыгунья в высоту Дарья Клишина поделилась ожиданиями от нового сезона и впечатлениями от олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро.

 

- Хочется спокойного сезона. Чтобы никто не дергал и не давил. Хочется быть, как и все остальные: спокойно готовиться и выступать.

- Какие ощущения остались от концовки минувшего сезона, когда вас все-таки допустили до стартов?
- Весь этот год прошел не так, как мне хотелось. Это был абсолютно неполноценный сезон. Была проделана огромная работа и очень жаль, что нам, по сути, не разрешили показать плоды этой работы.

- От того прессинга, что был на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро уже восстановились?
- Честно говоря, меня до сих пор трясет, когда я слышу слово Рио. Наверное, просто должно пройти время. Но я не могу закрыть глаза и просто забыть всю эту ситуацию за один день. Да, весь этот год был в моей жизни и навсегда останется со мной. Правда, надеюсь, что он сделает меня еще сильнее на будущие турниры, - рассказала Клишина в интервью официальному сайту ВФЛА.

Напомним, что Дарья Клишина единственная среди российских легкоатлетов была допущена до участия в летней олимпиаде-2016 в Рио-Де-Жанейро (Бразилия). там она заняла девятое место. чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении пройдет в Белграде (Сербия) с 3 по 5 марта.

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