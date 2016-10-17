Безбородов и Еськов обслужат матчи Лиги Европы
Стало известно, какие
арбитры будут работать на ближайших матчах Лиги Европы. Среди них есть россияне
Владислав Безбородов и Алексей Еськов.
Безбородов получил
назначение на матч «Рома» – «Аустрия».
Судьями на линии будут Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Алексей Еськов будет работать на игре «Виктория»
(Пльзень) – «Астра». Судьями на линии будут Максим Гаврилин и
Валерий Данченко.
Напомним, что Алексей Безбородов обслуживал
матч чемпионата России «Спартак» - «Ростов» (1:0). Его судейство вызвало
недовольство команды гостей.
Матчи «Рома» - «Аустрия» и «Виктория» - «Астра»
состоятся 20 октября и начнутся в 22:05 по Москве.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически