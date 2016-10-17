Безбородов и Еськов обслужат матчи Лиги Европы

Стало известно, какие арбитры будут работать на ближайших матчах Лиги Европы. Среди них есть россияне Владислав Безбородов и Алексей Еськов.

Безбородов получил назначение на матч «Рома» – «Аустрия». Судьями на линии будут Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Алексей Еськов будет работать на игре «Виктория» (Пльзень) – «Астра». Судьями на линии будут Максим Гаврилин и Валерий Данченко.

Напомним, что Алексей Безбородов обслуживал матч чемпионата России «Спартак» - «Ростов» (1:0). Его судейство вызвало недовольство команды гостей.

Матчи «Рома» - «Аустрия» и «Виктория» - «Астра» состоятся 20 октября и начнутся в 22:05 по Москве.