Зе Луиш получил травму колена
Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш пропустил сегодняшнюю тренировку красно-белых из-за травмы колена.
«В занятии не принимал участия нападающий Зе Луиш, который в субботней встрече с «Ростовом» получил травму колена. После тщательного обследования выяснилось, что у нашего легионера частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы. Однако операция форварду не потребуется. Уже сегодня началось консервативное лечение.
Продолжает курс восстановления Квинси Промес, который параллельно трудится по индивидуальной программе», - говорится в сообщении на официальном сайте команды.
22 октября в 11-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет на выезде с «Уралом».
В 10 проведенных матчах текущего сезона Зе Луиш забил 3 мяча.