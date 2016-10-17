Зе Луиш получил травму колена

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш пропустил сегодняшнюю тренировку красно-белых из-за травмы колена.

«В занятии не принимал участия нападающий Зе Луиш, который в субботней встрече с «Ростовом» получил травму колена. После тщательного обследования выяснилось, что у нашего легионера частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы. Однако операция форварду не потребуется. Уже сегодня началось консервативное лечение.

Продолжает курс восстановления Квинси Промес, который параллельно трудится по индивидуальной программе», - говорится в сообщении на официальном сайте команды.

22 октября в 11-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет на выезде с «Уралом».

В 10 проведенных матчах текущего сезона Зе Луиш забил 3 мяча.



