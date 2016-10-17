20-21 октября в России пройдет чемпионат Европы по ММА

20-21 октября в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат Европы по ММА. В этом году заявки на участие в чемпионате Европы подали представители России, Армении, Испании, Азербайджана, Беларуси, Чехии, Италии, Германии, Грузии, Латвии, Украины, Молдавии и др.

«В нынешнем году чемпионат Европы должна была принять Грузия, но, в связи с организационными трудностями, он был перенесен на полтора месяца в Санкт-Петербург. Из-за этого планы подготовки всех национальных сборных оказались немного сбиты. Но увеличилась интрига, - какая из команд подготовится лучше к чемпионату с учетом изменений. - Отметил вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев. Наша команда проводит тренировочный сбор в Старом Осколе под руководством Геннадия Капшая на известной базе Дворца спорта имени Святого Александра Невского. По медальным ожиданиям хочется подчеркнуть, что сегодня состав сборной - один из самых сильных за все четыре года существования национальной команды. Как обычно ждем наших основных конкурентов, уверен что сильные составы привезут страны СНГ, а также из европейских стран, где стабильно развивается ММА, - ожидаем сильных конкурентов из Германии, Испании и Италии. В принципе, в каждой весовой категории мы можем рассчитывать на «золото», конечно, задачи перед российской командой в связи с этим ставятся максимальные».

Состав сборной России:

до 61.2 кг. Касумов Касум (Чеченская Республика)

до 65.8 кг. Ашурлаев Наби (Республика Дагестан)

до 70.1 кг. Мусаев Шамиль (Московская обл.)

до 77.1 кг. Хирамагомедов Гаджимурад (Москва)

до 84 кг. Абдулаев Шамиль (Москва)

до 93 кг. Шахрудинов Магомед (Ленинградская обл.)

свыше 93 кг. Куниев Ризван (Республика Дагестан)