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Ахмед Муса: Я не вернусь в ЦСКА, это неправда

Максим Кравченко
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Форвард «Лестера» Ахмед Муса прокомментировал информацию о возможности его возвращения в ЦСКА. Он сказал, что это не соответствует действительности.

«Я не читал этого, но слышал. Возвращение? Это неправда, обо мне пишут сумасшедшие вещи. Не злюсь на журналистов, но иногда они выдумывают новости. Сейчас я полностью сосредоточен на работе», - цитирует Мусу «СЭ».

Напомним, что Муса перешел в «Лестер» в июле 2016 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел за англичан пять матчей, но результативными действиями не отметился. Ранее сообщалось, что он может вернуться в ЦСКА, если у него не получится проявить себя в английском клубе.

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