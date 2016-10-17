Ахмед Муса: Я не вернусь в ЦСКА, это неправда
Форвард «Лестера» Ахмед Муса прокомментировал информацию о
возможности его возвращения в ЦСКА. Он сказал, что это не соответствует действительности.
«Я не читал этого, но слышал. Возвращение? Это неправда, обо
мне пишут сумасшедшие вещи. Не злюсь на журналистов, но иногда они выдумывают
новости. Сейчас я полностью сосредоточен на работе», - цитирует Мусу «СЭ».
Напомним, что Муса перешел в «Лестер» в июле 2016 года. В
текущем сезоне 24-летний футболист провел за англичан пять матчей, но
результативными действиями не отметился. Ранее сообщалось, что он может
вернуться в ЦСКА, если у него не получится проявить себя в английском клубе.
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