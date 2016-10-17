Никита Зайцев: То, что проходило в КХЛ, в НХЛ уже не пройдет

Защитник «Торонто» Никита Зайцев поделился впечатлениями от старта сезона в НХЛ.

- Я и в первой игре себя очень уверенно чувствовал. Конечно, бывало, что некоторые вещи не получались, а в НХЛ очень мало времени на исправление. Приходилось быстро привыкать. Сейчас можно сказать, что привык. Я постоянно смотрю видео, которые мне дают в «Торонто». Это системные командные материалы, которые я очень тщательно изучаю.



В Северной Америке хоккей немного другой, здесь надо делать другие вещи по сравнению с российской лигой. То, что проходило в КХЛ, в НХЛ уже не пройдет. В первую очередь это касается выхода из зоны, потому что здесь совсем по-другому играют команды. Конечно, во многом это из-за размеров площадки. Это такие мелочи, которые на самом деле очень важны для общего расклада, — цитирует Зайцева «Чемпионат».

Напомним, российский защитник Никита Зайцев 13 октября дебютировал в регулярном чемпионате НХЛ в матче с «Оттавой». Россиянин провёл на льду 24 минуты.