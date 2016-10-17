Дуглас Коста вернулся в общую группу «Баварии»
Бразильский вингер «Баварии» Дуглас Коста оправился от травмы и вернулся в общую группу команды.
👍@douglascosta arbeitete auch heute wieder fleißig an seinem Comeback. #MiaSanMia pic.twitter.com/RO8KBdMHLL— FC Bayern München (@FCBayern) 16 октября 2016 г.
Напомним, Дуглас Коста получил повреждение в матче сборной Бразилии и выбыл из строя в середине сентября.
Футболист был куплен «Баварией» у донецкого «Шахтера» летом 2015 года за 30 миллионов евро.
19 октября «Бавария» сыграет с «ПСВ» в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Матч
Место и дата
19 октября 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически