Virtus.pro заняла первое место в обновленном рейтинге лучших команд CS:GO
Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive.
Польский коллектив Virtus.pro возглавил рейтинг, подвинув с вершины бразильцев из SK Gaming. Украинская пятерка Natus Vincere замыкает тройку лучших команд мира.
Ninjas in Pyjamas поднялись на три строчки вверх и вернулись на четвертое место в рейтинге. GODSENT поднялась на одну позицию и замкнула десятку, а коллектив Astralis покинул топ 10 и расположившись на 13 строчке.
Рейтинг лучших команд портала HLTV.org обновляется после проведенных турниров по Counter-Strike: Global Offensive.
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