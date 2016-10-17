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Virtus.pro заняла первое место в обновленном рейтинге лучших команд CS:GO

Дмитрий Галкин
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Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive.

Польский коллектив Virtus.pro возглавил рейтинг, подвинув с вершины бразильцев из SK Gaming. Украинская пятерка Natus Vincere замыкает тройку лучших команд мира.


Ninjas in Pyjamas поднялись на три строчки вверх и вернулись на четвертое место в рейтинге. GODSENT поднялась на одну позицию и замкнула десятку, а коллектив Astralis покинул топ 10 и расположившись на 13 строчке.

Рейтинг лучших команд портала HLTV.org обновляется после проведенных турниров по Counter-Strike: Global Offensive.

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