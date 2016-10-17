Пара Столбова/Климов не выступит на этапах Гран-при-2016/17

Российская пара Ксения Столбова и Федор Климов не сможет принять участие на этапах Гран-при в сезоне-2016/17.

Дуэт был заявлен на два этапа серии Гран-при – Rostelecom Cup и NHK Trophy. На данный момент на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) пара не числится в предварительных протоколах.

Напомним, в сентябре Столбова и Климов были вынуждены сняться с контрольных прокатов сборной в Сочи, а также с турнира Finlandia Trophy из-за травмы партнерши. У Столбовой было диагностировано воспаление надкостницы голени, вызванное сменой ботинок.

В сезоне 2015/2016 представители Петербурга стали победителями финала Гран-при. Позже спортсмены пропустили чемпионат России в Екатеринбурге и чемпионат Европы в Братиславе из-за травм Климова. Затем фигуристы выступили на чемпионате мира в Бостоне, где заняли четвертое место.