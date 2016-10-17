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Экс-чемпион мира в тяжелом весе Руслан Чагаев завершил карьеру

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ТАССКомментарии

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Руслан Чагаев официально завершил карьеру из-за проблем со зрением. 

- Руслан официально завершил карьеру из-за проблем со зрением. Мы предлагали и могли организовать Чагаеву хороший прощальный бой, реванш с тем же Брауном. Но он решил завершить выступления, здоровье важнее, - рассказал бывший менеджер боксера Тимур Дугазаев.

На профессиональном ринге Руслан Чагаев одержал 34 победы, потерпел 3 поражения и 1 поединок завершил вничью.

В 2007 году он победил по очкам Николая Валуева и завоевал чемпионский пояс WBA в тяжелом весе.

А в 2015 году он снова стал обладателем этого титула после победы над Фресом Окендо.

В последний раз Чагаев вышел на ринг 5 марта текущего года: в Грозном его нокаутировал австралиец Лукас Браун, который впоследствии был уличен в применении запрещенного препарата.




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