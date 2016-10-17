В Нигерии застрелили футболиста
Футболист нигерийского клуба премьер-лиги «Шутин Старз» Изу Джозеф был убит. Он скончался от огнестрельного ранения.
Как сообщает ВВС, трагедия произошла в родном городе Джозефа Окаки. В него выстрелил неизвестный, который грабил местный рынок, вооружившись пистолетом. Изу Джозефи выступал в защите и считался одним из ключевых игроков «Шутин Старз». Он пришел в клуб три года назад и помог ему вернуться в элитный дивизион.
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