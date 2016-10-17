Валентин Молдавский: Шлеменко имеет все шансы вернуть титул чемпиона Bellator

Российский боец смешанного стиля Валентин Молдавский, представляющий команду Fedor Team, считает, что Александр Шлеменко за счет опыта должен победить американца Кендалла Гроува на турнире Bellator 162, который состоится 22 октября рано утром по московскому времени.

«Не знаю Кендалла Гроува, но Александру должно хватить опыта для победы. Если Шлеменко дадут шанс сразиться вновь за титул чемпиона организации, он имеет все шансы вернуть себе титул», - сказал Молдавский «Советскому спорту».

Напомним, что 32-летний Александр Шлеменко провел в профессиональной карьере 63 поединка по правилам ММА, в которых одержал 53 победы и потерпел девять поражений. Еще один победный бой против Мелвина Манхуфа носит статус «несостоявшийся» из-за того, что в организме россиянина после боя нашли следы запрещенных препаратов. Александр был дисквалифицирован Атлетической комиссией Невады на три года. За время наказания он не мог проводить поединки на территории США. Александр свою вину полностью отрицает и долгое время судился. В итоге, дисквалификацию сократили до одного года. За время отсутствия в Bellator, он принял участие в Гран-при M-1 Global: дважды сразился с Вячеславоми Василевским и оба боя выиграл (судейским решением и удушающим приемом).

33-летний Кендалл Гроув за свою карьеру провел 39 поединков, в которых одержал 23 победы при 15 поражениях. Также один бой носит статус «несостоявшийся».