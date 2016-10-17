Мишель Прюдомм: Теперь «Порту» выглядит нашим главным конкурентом

Главный тренер «Брюгге» Мишель Прюдомм поделился ожиданиями от матча с «Порту». Напомним, что командам предстоит сыграть на групповом турнире Лиги чемпионов.

«Мы полагали, что фавориты группы - это «Лестер» и «Порту», а мы сразимся с «Копенгагеном» за третье место. Но после двух туров «Лестер» идет без потерь, у «Копенгагена» четыре балла, а «Порту» набрал только один. В общем, теперь нашим главным конкурентом уже выглядят португальцы.

Надо сделать все возможное, чтобы мы до последнего тура не потеряли турнирные перспективы. Если мы проиграем и третий матч, то все будет практически кончено. Естественно, провести оставшиеся три матча группового этапа все равно будет большой честью, но это уже не то», - цитирует Прюдомма официальный сайт УЕФА.

Матч «Брюгге» - «Порту» состоится 18 октября. Начало в 21:45 по Москве.