Реванш между Абдулаевым и Кунченко состоится на турнире M-1 Challenge 72

18 ноября в Москве на спортивной арене Крокус-Сити состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 72. В главном бою вечера экс-чемпион организации Мурад Абдулаев (Fighting Eagle, 14-2) бросит вызов действующему чемпиону M-1 Challenge в полусреднем весе Алексею Кунченко (Клуб Боец и команда Новый Поток, 14-0).

Мурад Абдулаев является одним из самых разносторонних и технически одаренных бойцов в своем дивизионе. За его плечами титулы чемпиона Европы по панкратиону и полноконтактному рукопашному бою. К чемпионскому поясу M-1 Challenge он прорывался через ряд тяжелейших побед в схватках с Арби Агуевым, Даниэлем Таберой и Марсело Бритто. Однако после завоевания пояса он его уступил в тяжелой схватке против Алексея Кунченко . Равный бой в один из моментов мог закончиться в пользу Мурада, когда он тяжелым ударом сумел послать соперника в нокдаун, однако Кунченко совершил камбэк, перехватил инициативу и вырвал в итоге победу. К остановке боя привел удар в область бедра, прооперированную незадолго до боя, и Мурад не смог продолжать. Спустя полгода он полностью восстановился и готов вернуть свой чемпионский пояс.

Алексей Кунченко обладает безупречным послужным списком в профессиональном спорте – 14 побед в 14 боях. Добавьте к этому, что у спортсмена команды Новый Поток в кулаках настоящий динамит, чему порукой стали 11 побед нокаутами. Да и вообще лишь два соперника сумели пройти всю дистанцию боя выступая против Алексея, но и они уступили по единогласному решению судей. Для Кунченко этот бой станет первой официальной защитой чемпионского пояса, ведь предыдущий бой против Эдуарда Рамона не был титульным.