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«Текстильщик»: Конфликт могли вызвать болельщики «Торпедо», сорвавшие флаг

Андрей Ефимов
Источник:  Телеканал «360»Комментарии

Пресс-атташе ивановского «Текстильщика» Артем Садовников прокомментировал ситуацию вокруг конфликта между болельщиками, переросший в драку на поле стадиона во Владимире.

- Удивлены комментарием пресс-атташе владимирской команды, учитывая, что между руководством наших клубов складываются нормальные партнерские взаимоотношения. Футбольный клуб «Текстильщик» всегда выступал за нормализацию отношений между нашими болельщиками и поклонниками «Торпедо», проводили акции по примирению, футбольные матчи. Поэтому нелепо утверждать, что наше руководство знало о готовящейся драке и ничего не предприняло.

Итоги подведут в среду на заседании КДК, но уже сейчас выдвигаю различные версии. Директор «Торпедо» предположил, что конфликт провоцировали ивановские болельщики. На кадрах видео отчетливо видно, что фанаты «Торпедо» сорвали флаг нашей команды, и убежали на футбольное поле. После этого болельщики «Текстильщика» устремились на поле, чтобы вернуть флаг. После этого на газоне произошла короткая драка, - цитирует пресс-секретаря телеканал «360».

Напомним, в воскресенье в перерыве встречи 13-го тура ПФЛ зоны «Запад» между командами «Торпедо» (Владимир) и «Текстильщик» (Иваново) (0:0) фанаты устроили массовую драку.

На поле выбежали несколько десятков болельщиков обеих клубов. Разгорелась потасовка, которая длилась несколько минут. Беспорядки были остановлены сотрудниками правоохранительных органов Владимира.

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