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В «Советском спорте» 19 октября пройдет пресс-конференция Эдуарда Хусаинова и Александра Лебзяка

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Лебзяк
Александр ЛебзякИсточник: Sovsport.ru

19 октября в 15.00 в ИД «Советский спорт» состоится пресс-конференция экс-главного тренера сборной по боксу Александра Лебзяка и кандидата в президенты Федерации по боксу Эдуарда Хусаинова. На пресс-конференции будут обсуждаться конфликтные вопросы, связанные с работой Федерации бокса России, а также проблемы российского любительского бокса, требующие срочного решения.

Место проведения: ИД «Советский спорт», Подкопаеский пер. 4Б, БЦ «Ноев Ковчег», 2 этаж
Дата и время проведения: 19 октября (среда), 15.00

14 октября в Москве в гостинице «Измайловская» состоялось заседание делегатов Федерации бокса России, приехавших на конференцию ФБР из регионов России. В нем приняли участие порядка 60 человек.

Впервые после своего увольнения Александр Лебзяк выступил с докладом о том, что же на самом деле происходило на Играх в Рио-де-Жанейро. Свою точку зрения о работе ФБР выразил экс-президент Федерации бокса России Эдуард Хусаинов, возглавлявший Федерацию с 2000 по 2007 годы, а также другие представители Федерации, выступавшие от лица различных регионов России. Среди них были заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, олимпийские чемпионы, чемпионы мира.

Дата отчетно-выборной конференции ФБР назначена на 17 ноября 2016 года. Свои кандидатуры на пост президента Федерации бокса выставили: Евгений Муров, Эдуард Хусаинов, президент Московской областной федерации бокса Сергей Данилов и представитель этой же организации Леонид Котляр.

В пресс-конференции 19 октября примут участие:

экс-главный тренер сборной по боксу Александр Лебзяк;

экс-президент Федерации бокса России Эудард Хусаинов;

заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Игр в Сеуле Вячеслав Яновский;

российский боксер-профессионал, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Григорий Дрозд.

Ждем Вас 19 октября в 15.00!

Места для прессы ограничены. Предварительная аккредитация на мероприятие обязательна.

Контакты для аккредитации:

Анна Серова

Бренд-менеджер

aserova@sovsport.ru

8 (916) 258-77-18

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