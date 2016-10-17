В «Советском спорте» 19 октября пройдет пресс-конференция Эдуарда Хусаинова и Александра Лебзяка
19
октября в 15.00 в ИД «Советский спорт»
состоится пресс-конференция экс-главного
тренера сборной по боксу Александра
Лебзяка и кандидата в президенты
Федерации по боксу Эдуарда Хусаинова.
На пресс-конференции будут обсуждаться
конфликтные вопросы, связанные с работой
Федерации бокса России, а также проблемы
российского любительского бокса,
требующие срочного решения.
Место проведения: ИД «Советский спорт», Подкопаеский пер. 4Б, БЦ «Ноев Ковчег», 2 этаж
Дата и время проведения: 19 октября (среда), 15.00
14 октября в Москве в гостинице «Измайловская» состоялось заседание делегатов Федерации бокса России, приехавших на конференцию ФБР из регионов России. В нем приняли участие порядка 60 человек.
Впервые
после своего увольнения Александр
Лебзяк выступил с докладом о том, что
же на самом деле происходило на Играх
в Рио-де-Жанейро. Свою точку зрения о
работе ФБР выразил экс-президент
Федерации бокса России Эдуард Хусаинов,
возглавлявший Федерацию с 2000 по 2007 годы,
а также другие представители Федерации,
выступавшие от лица различных регионов
России. Среди них были заслуженные
мастера спорта, мастера спорта
международного класса, олимпийские
чемпионы, чемпионы мира.
Дата
отчетно-выборной конференции ФБР
назначена на 17 ноября 2016 года. Свои
кандидатуры на пост президента Федерации
бокса выставили: Евгений Муров, Эдуард
Хусаинов, президент Московской областной
федерации бокса Сергей Данилов и
представитель этой же организации
Леонид Котляр.
В пресс-конференции 19 октября примут участие:
экс-главный тренер сборной по боксу Александр Лебзяк;
экс-президент Федерации бокса России Эудард Хусаинов;
заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Игр в Сеуле Вячеслав Яновский;
российский боксер-профессионал, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Григорий Дрозд.
Ждем Вас 19 октября в 15.00!
Места для прессы ограничены. Предварительная аккредитация на мероприятие обязательна.
Контакты
для аккредитации:
Анна
Серова
Бренд-менеджер
aserova@sovsport.ru
8 (916) 258-77-18