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Домрачева планирует возобновить карьеру в 2017 году

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
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Тренер женской сборной Белоруссии по биатлону Федор Свобода подтвердил, что трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева планирует вернуться к соревнованиям после Нового года.

- Возвращаемся домой 6 ноября. Несколько дней самоподготовки - и отправление на сбор в норвежский Шушен. Уже оттуда переедем в шведский Эстерсунд, где с 27 ноября начнется первый этап Кубка мира.

В Шушене нас все устраивает. В том числе и то, что там планирует провести свои первые тренировки на снегу Домрачева. Она предполагает работать, разумеется, по индивидуальной программе, но будет находиться с командой. Возможно, даже встретит нас в Шушене.

По крайней мере, когда я поздравлял Дарью с огромной победой в ее жизни - материнством, о каких-то переменах она ничего не сказала. Значит, планы неизменны. В том числе и те, согласно которым она хочет уже после новогодних праздников возобновить выступления, - рассказал Свобода в интервью порталу Sputnik.by.

Напомним, Дарья Домрачева пропустила сезон-2015/16.

В начале октября текущего года в семье биатлонистки и восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена родилась дочь, которую назвали Ксенией.

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