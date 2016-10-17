Шайба Ничушкина помогла ЦСКА одолеть в гостях «Авангард»
Хоккеисты «Авангарда» на домашней арене в Омске уступили ЦСКА со счетом 2:3.
Заброшенными шайбами в составе «ястребов» отметились Дерек Рой и Валентин Пьянов. У армейцев точные броски на счету Валерия Ничушкина, Сергея Андронова и Александра Попова.
Следующий матч ЦСКА проведет 20 октября в Новосибирске, где встретится с местной «Сибирью». Подопечные Федора Канарейкина в тот же день в Омске встретятся с череповецкой «Северсталью».
Отметим, что для омского клуба это поражение стало третьим подряд в чемпионате КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - ЦСКА - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Ничушкин (Алексеев, Сорокин), 1:50 (0:1). Рой (Соботка, Мартынов), 9:31 (1:1). Попов (Киселевич, Телегин), 32:18 (1:2). Пьянов (Пестушко, Кучерявенко), 38:18 (2:2). Андронов (Пивцакин, Ничушкин), 57:15 (2:3).
Место и дата
17 октября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция