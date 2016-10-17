Шайба Ничушкина помогла ЦСКА одолеть в гостях «Авангард»

Хоккеисты «Авангарда» на домашней арене в Омске уступили ЦСКА со счетом 2:3.

Заброшенными шайбами в составе «ястребов» отметились Дерек Рой и Валентин Пьянов. У армейцев точные броски на счету Валерия Ничушкина, Сергея Андронова и Александра Попова.

Следующий матч ЦСКА проведет 20 октября в Новосибирске, где встретится с местной «Сибирью». Подопечные Федора Канарейкина в тот же день в Омске встретятся с череповецкой «Северсталью».

Отметим, что для омского клуба это поражение стало третьим подряд в чемпионате КХЛ.



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