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МОК опроверг информацию о возможном включении спортивного рыболоства в программу Игр-2020

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Пресс-служба Международного олимпийского комитета прокомментировала информацию о возможном включении спортивного рыболовства в программу летних Игр в Токио 2020 года. 

- Мы рекомендуем всем федерациям сначала получить одобрение и признание SportAccord Convention и AIMS, а уже потом подавать заявку в МОК. На данный момент Международная конфедерация спортивного рыболовства не входит в обе организации, – цитирует представителя пресс-службы МОК агентство ТАСС.

Объединение независимых членов SportAccord/AIMS – группа, объединяющая международные федерации союза SportAccord Convention, официально не признанные МОК.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. 


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