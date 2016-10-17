МОК опроверг информацию о возможном включении спортивного рыболоства в программу Игр-2020

Пресс-служба Международного олимпийского комитета прокомментировала информацию о возможном включении спортивного рыболовства в программу летних Игр в Токио 2020 года.

- Мы рекомендуем всем федерациям сначала получить одобрение и признание SportAccord Convention и AIMS, а уже потом подавать заявку в МОК. На данный момент Международная конфедерация спортивного рыболовства не входит в обе организации, – цитирует представителя пресс-службы МОК агентство ТАСС.

Объединение независимых членов SportAccord/AIMS – группа, объединяющая международные федерации союза SportAccord Convention, официально не признанные МОК.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.





