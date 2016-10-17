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Николас Ломбертс: Судя по всему, «Дандолк» - главный соперник «Зенита» за выход из группы

Игорь Сарычев
Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка».

- Мало кто представляет, что это за команда.
- Я тоже не представляю. Но у них четыре очка. И, судя по всему, они наш главный соперник за выход из группы. Ирландские команды традиционно играют в силовой футбол. Слева у них играет молодой быстрый парень, остальные – классические ирландские футболисты. 

- А в Ирландии были?
- Дважды, играл в футбол за «Гент». Против кого – не помню. Слишком много микросотрясений. Это была чуть ли не моя первая игра за «Гент». Помню, что действовал против высокого нападающего, он здорово играл головой. А потом через две недели его купил «Гент», и мы два года играли вместе. Слышал еще про горшочек золота и день святого Патрика, - приводит слова Ломбертса «Фонтанка».

Напомним, встреча между «Дандолком» и «Зенитом» пройдет 20 октября в Дублине и начнется в 22:05, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры. Ответный матч состоится 3 ноября в Петербурге.

В турнирной таблице группы D подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте с шестью очками, ирландцы занимают вторую позицию, имея в активе четыре очка. Команда Стефана Кенни сыграла вничью с АЗ (1:1) и победила «Маккаби» (1:0), зенитовцы обыграли оба клуба – 4:3 и 5:0.  

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