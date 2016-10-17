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Виктор Рыбаков: К следующей Олимпиаде сборная России должна улучшить свой результат

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Трехкратный чемпион Европы Виктор Рыбаков поделился ожиданиями от выступлений сборной России по боксу в следующем олимпийском цикле.

- Раньше я работал в Федерации бокса, был ее вице-президентом, курировал, в том числе и вопросы, связанные со средствами массовой информации. Я в курсе того, как наша сборная выступила на Олимпийских Играх в Рио. Да, медальный план мы выполнили. У нас одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль. Может быть, кто-то считает, что этого недостаточно? С другой стороны, когда я дрался на Олимпиаде в Монреале в 1976 году, у нас вообще не было ни одной медали в боксе, даже бронзовой.

Поэтому, я считаю, что мы выступили хорошо и к следующим Олимпийским Играм должны будем улучшить свой результат, если Федерацию возглавит вдумчивый и профессиональный руководитель, который будет погружен во все нюансы бокса, которых, поверьте, очень-очень много. Федерацию сегодня трясет, да, какие-то идут передряги, скандалы, мы должны быть выше этого, выбирать очень трезво и думать головой, так как это определит судьбу нашего российского бокса на ближайшее десятилетие, - заявил Рыбаков.

19 октября в 15.00 в ИД «Советский спорт» состоится пресс-конференция экс-главного тренера сборной по боксу Александра Лебзяка и кандидата в президенты Федерации по боксу Эдуарда Хусаинова.

На пресс-конференции будут обсуждаться конфликтные вопросы, связанные с работой Федерации бокса России, а также проблемы российского любительского бокса, требующие срочного решения.

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