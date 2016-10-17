Виктор Рыбаков: К следующей Олимпиаде сборная России должна улучшить свой результат
Трехкратный чемпион Европы Виктор Рыбаков поделился ожиданиями от выступлений сборной России по боксу в следующем олимпийском цикле.
- Раньше
я работал в
Федерации
бокса, был ее
вице-президентом
Поэтому, я считаю, что мы выступили хорошо и к следующим Олимпийским Играм должны будем улучшить свой результат, если Федерацию возглавит вдумчивый и профессиональный руководитель, который будет погружен во все нюансы бокса, которых, поверьте, очень-очень много. Федерацию сегодня трясет, да, какие-то идут передряги, скандалы, мы должны быть выше этого, выбирать очень трезво и думать головой, так как это определит судьбу нашего российского бокса на ближайшее десятилетие, - заявил Рыбаков.
19
октября в 15.00 в ИД «Советский спорт»
состоится пресс-конференция экс-главного
тренера сборной по боксу Александра
Лебзяка и кандидата в президенты
Федерации по боксу Эдуарда Хусаинова.
На пресс-конференции будут обсуждаться
конфликтные вопросы, связанные с работой
Федерации бокса России, а также проблемы
российского любительского бокса,
требующие срочного решения.