Олег Саитов: Я хотел бы видеть на месте президента ФБР человека, который бы работал, а не декларировал

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации бокса Сахалинской области Олег Саитов рассказал о том, кого бы он хотел видеть на посту президента Федерации бокса России.

- Лично я хотел бы видеть на месте президента ФБР человека, который бы работал, а не декларировал, то есть формировал команды, занимался вопросами судейства, обсуждал технические детали и принимал решения не по телефону, а в согласии с командой тренеров и специалистов. Если брать результаты этого олимпийского цикла, по-моему мнению, на должном уровне работа не проводилась. Что касается Евгения Алексеевича Мурова, думаю, то это достойный и уважаемый человек, но учитывая его возраст, я полагаю, что он не сможет в полной мере посвятить себя этому виду спорта. Скорее всего, управлять будут другие люди.

Эдуард Хусаинов больше подходит на роль президента ФБР, так как это – «рабочая лошадка» как верно выразился Виктор Рыбаков. Когда Эдуард Ришатович возглавлял Федерацию, я еще был в составе олимпийской сборной и сам прекрасно помню, как выросли результаты. У нас было сначала одна, потом две, а потом и три олимпийские медали. И это было на самом деле здорово. Мне очень жаль, что меня никто не пригласил на конференцию, но я все равно обязательно туда приеду, чтобы высказать свою точку зрения, - рассказал Саитов.

19 октября в 15.00 в ИД «Советский спорт» состоится пресс-конференция экс-главного тренера сборной по боксу Александра Лебзяка и кандидата в президенты Федерации по боксу Эдуарда Хусаинова.

На пресс-конференции будут обсуждаться конфликтные вопросы, связанные с работой Федерации бокса России, а также проблемы российского любительского бокса, требующие срочного решения.

