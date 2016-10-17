Вячеслав Яновский: Сегодня в Федерации работают непрофессионалы, которые не знают боксерской специфики

Олимпийский чемпион Вячеслав Яновский рассказал о проблемах управления в Федерации бокса России.

- Сегодня в Федерации работают непрофессионалы, которые не знают боксерской специфики. Нельзя в Федерации бокса работать по принципу: пришел на десять минут и ушел. Это как дом, как семья. Ты должен разбираться в теме. Решать самостоятельно вопросы или решать их коллегиально. Но самое главное другое. С 2008 года и по сегодняшний день у нас растеряны все позиции в боксе на международной арене. Судейский корпус полностью потерян, технической делегации мы не имеем. Со всех позиций нас вытеснили, и мы не можем принимать активного участия в деятельности АИБА, а это структура, которая остро реагирует на любые телодвижения в мире бокса. Для того, чтобы владеть ситуацией, в ней надо жить.

Да, Эдуард Хусаинов он сам эмоциональный человек, он так и боксировал, так и живет. Он ратует за бокс. Я вообще за Хусаинова. Как будут проходить выборы, никто не знает. Никого не допускают, даже олимпийских чемпионов. Вы можете себе представить, я прихожу на выборы, а мне говорят, что вас нет в списках? Дайте разрешение войти, послушать и высказаться по вопросу стратегии бокса в стране. Из ФБР сделали какую-то секретную организацию. Пусть будет тайное голосование! Давайте получим честные результаты, чтобы никого не душили, - заявил Яновский.

19 октября в 15.00 в ИД «Советский спорт» состоится пресс-конференция экс-главного тренера сборной по боксу Александра Лебзяка и кандидата в президенты Федерации по боксу Эдуарда Хусаинова.

На пресс-конференции будут обсуждаться конфликтные вопросы, связанные с работой Федерации бокса России, а также проблемы российского любительского бокса, требующие срочного решения.

