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Валер Жермен: Пусть серия Акинфеева прервется. Но после матчей с нами

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Нападающий «Монако» Валер Жермен на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с ЦСКА пожелал вратарю армейцев Игорю Акинфееву, чтобы его неудачная серия с пропущенными голами прервалась, но уже после встреч с французским клубом.

- Что для вас значит противостояние с ЦСКА?

- Это очень важный матч, как, впрочем, и все остальные в группе. Но это сдвоенное противостояние с ЦСКА - ключевое, две победы станут пропуском в 1/8 финала. Мы проиграли «Тулузе» и хотим победить.

- Как команда чувствует себя после поражения от «Тулузы»?

- Нормально. Мы восстановились, находимся в хорошей форме. Хотелось бы выиграть у «Тулузы», но поражение - лишний повод, чтобы завтра победить и доказать что «Монако» - это большой клуб.

- Виделись ли вы уже с вашим бывшим одноклубником Ласина Траоре?

- С удовольствием пообщаемся с Ласиной., Желаю ему успехов, пусть забьет много голов в Лиге чемпионов. Но, конечно, не в матчах с нами.

- «Монако» называют самым русским клубом Франции, поскольку его владельцы - из России. Они что-то говорили вам о важности этого матча?

- Пока нет. Но, возможно, еще скажут. Мы понимаем, что для них эта игра может иметь особое значение. Но мы - футболисты, и просто хотим взять три очка.

- Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропускает уже в 38 матчах Лиги чемпионов подряд. Настроены ли забить как можно больше или вас устроит любая победа?

- Разумеется, мы хотим выиграть, а для этого нужно забивать голы. Искренне желаю, чтобы неудачная серия Акинфеева прервалась, но уже после матчей с нами.

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Монако»?

Матч

ЦСКА - Монако

Место и дата

18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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