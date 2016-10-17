Валер Жермен: Пусть серия Акинфеева прервется. Но после матчей с нами
Нападающий «Монако» Валер Жермен на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с ЦСКА пожелал вратарю армейцев Игорю Акинфееву, чтобы его неудачная серия с пропущенными голами прервалась, но уже после встреч с французским клубом.
- Что для вас значит противостояние с ЦСКА?
- Это очень важный матч, как, впрочем, и все остальные в группе. Но это сдвоенное противостояние с ЦСКА - ключевое, две победы станут пропуском в 1/8 финала. Мы проиграли «Тулузе» и хотим победить.
- Как команда чувствует себя после поражения от «Тулузы»?
- Нормально. Мы восстановились, находимся в хорошей форме. Хотелось бы выиграть у «Тулузы», но поражение - лишний повод, чтобы завтра победить и доказать что «Монако» - это большой клуб.
- Виделись ли вы уже с вашим бывшим одноклубником Ласина Траоре?
- С удовольствием пообщаемся с Ласиной., Желаю ему успехов, пусть забьет много голов в Лиге чемпионов. Но, конечно, не в матчах с нами.
- «Монако» называют самым русским клубом Франции, поскольку его владельцы - из России. Они что-то говорили вам о важности этого матча?
- Пока нет. Но, возможно, еще скажут. Мы понимаем, что для них эта игра может иметь особое значение. Но мы - футболисты, и просто хотим взять три очка.
- Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропускает уже в 38 матчах Лиги чемпионов подряд. Настроены ли забить как можно больше или вас устроит любая победа?
- Разумеется, мы хотим выиграть, а для этого нужно забивать голы. Искренне желаю, чтобы неудачная серия Акинфеева прервалась, но уже после матчей с нами.
Матч
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция