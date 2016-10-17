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«Фламенго» может приобрести Витинью

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Globo EsporteКомментарии

Руководство «Фламенго» встретилось с отцом нападающего «Интернасьонала» Витинью, а также с его агентом после матча команд.

Как сообщает Globoesporte, президент «Фламенго» Эдуардо Бандейра де Мелло интересовался возможностью приобретения 23-летнего игрока. Напомним, что права на Витинью принадлежат ЦСКА, контракт с московским клубом рассчитан до 2020 года. Арендное соглашение Витинью с «Интернасьоналом» истекает уже в декабре 2016 года.

Напомним, за два года аренды нападающий провел за «Интер» 89 матчей и забил 28 голов.

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