ФИФА запретит проведение рок-концертов на российских стадионах, где пройдут матчи ЧМ-2018

ФИФА запретит проведение рок-концертов на российских футбольных стадионах, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года.

За два месяца до первого матча турнира на каждом стадионе будет запрещено проводить нефутбольные мероприятия. Эти меры призваны сохранить качество газонов на высшем уровне.



Напомним, что за месяц до старта чемпионата Европы-2016 на стадионе «Велодром» в Марселе состоялся концерт группы AC/DC, после чего на арене пришлось заменить газон. С таким требованием выступил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.



Также ФИФА может запретить проведение матчей, тренировок и сборов на 12 стадионах, которые примут матчи ЧМ-2018, за месяц до начала турнира.