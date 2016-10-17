Леонарду Жардим: ЦСКА найдет, кем заменить Дзагоева и Еременко

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с ЦСКА сказал, что армейцы сумеют компенсировать свои кадровые потери.

– У вас было не так много времени после матча с «Тулузой». Успели восстановиться?

– Мы хорошо поработали. У нас было всего два полноценных дня на подготовку, но уверен, что завтра мы не ударим в грязь лицом.