Леонарду Жардим: ЦСКА найдет, кем заменить Дзагоева и Еременко
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с ЦСКА сказал, что армейцы сумеют компенсировать свои кадровые потери.
– У вас было не так много времени после матча с «Тулузой». Успели восстановиться?
– Мы хорошо поработали. У нас было всего два полноценных дня на подготовку, но уверен, что завтра мы не ударим в грязь лицом.
Чего опасаетесь перед игрой с ЦСКА?
– После жеребьевки все говорили, что нам досталась очень ровная группа. Прошло два месяца, и стало понятно, что так оно и есть. В каждом матче идет очень упорная борьба. ЦСКА – чемпион России, он обошел «Зенит», который мы хорошо знаем и который очень силен. Нам придется непросто завтра.
– Отсутствие в составе ЦСКА Дзагоева и Еременко облегчит жизнь «Монако»?
– Безусловно, они важны для ЦСКА. Но у соперника сильный состав, тренер найдет какие-то решения, чтобы заменить выбывших. ЦСКА в любом случае - агрессивная команда с хорошо поставленной игрой.