Леонарду Жардим: Русские владельцы «Монако» напутствий не давали
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с ЦСКА сказал, что русские владельцы клуба ничего не говорили ему перед поездкой в Москву.
– «Монако» во Франции называют русской командой, поскольку ее владельцы - из России. Они давали какие-то напутствия перед полетом в Москву?
– Нет, особых разговоров на эту тему не было. Но я понимаю, что игра с ЦСКА в Москве стоит для них особняком. Чувствовал бы то же самое, если бы предстоял матч в Португалии. Но самое важное – это добыть три очка и показать игру, достойную нашего клуба.
– Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий предположил, что вы можете изменить тактическую схему после поражения от «Тулузы». Уже определились, как будете играть?
– Каждый матч - это новая история. Но мы не собираемся изменять своей игре, основанной на контроле мяча, активном использовании флангов, компактным действиям в обороне.
Матч
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция