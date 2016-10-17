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Леонарду Жардим: Русские владельцы «Монако» напутствий не давали

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с ЦСКА сказал, что русские владельцы клуба ничего не говорили ему перед поездкой в Москву. 

– «Монако» во Франции называют русской командой, поскольку ее владельцы - из России. Они давали какие-то напутствия перед полетом в Москву? 
– Нет, особых разговоров на эту тему не было. Но я понимаю, что игра с ЦСКА в Москве стоит для них особняком. Чувствовал бы то же самое, если бы предстоял матч в Португалии. Но самое важное – это добыть три очка и показать игру, достойную нашего клуба. 

– Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий предположил, что вы можете изменить тактическую схему после поражения от «Тулузы». Уже определились, как будете играть? 
– Каждый матч - это новая история. Но мы не собираемся изменять своей игре, основанной на контроле мяча, активном использовании флангов, компактным действиям в обороне.

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Матч

ЦСКА - Монако

Место и дата

18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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