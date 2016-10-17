Писториуса выпустили из тюрьмы на похороны бабушки

Южноафриканский легкоатлет Оскар Писториус, приговоренный к шести годам лишения свободы за убийство своей подруги Ревы Стенкамп, был на 4 часа выпущен из колонии, получив возможность присутствовать на похоронах своей бабушки.

Решение выпустить 29-летнего Писториуса на свободу держалось в тайне от средств массовой информации. Под вооруженной охраной ему было позволено посетить церемонию прощания со своей бабушкой, так как тюремное начальство посчитало, что Оскар относится к категории заключенных «пониженного риска».

Оскар Пистроус, выступавший на углепластиковых протезах, стал серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике 2011 года.

3 декабря 2015 года Верховный апелляционный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и постановил, что Писториус умышленно убил свою подругу. В результате, условно-досрочно освобожденному спортсмену пришлось вернуться в тюрьму.





