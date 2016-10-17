Дик Адвокат: Если «Фенербахче» сможет найти лучшего тренера, готов уйти хоть завтра
Главный тренер стамбульского «Фенербахче» Дик Адвокат прокомментировал неудачи команды на старте сезона.
- Если клуб сможет найти лучшего тренера, чем я, готов уйти хоть завтра. Я не могу винить за текущие результаты только себя или только игроков.
Нападающие должны забивать, они стараются делать это, но пока не получается, и мы должны разобраться, почему так происходит. Чтобы выиграть титул, нам нужно играть лучше. И я говорю не только о ван Перси, но и о команде в целом, - заявил Адвокат.
После семи туров «Фенербахче» занимает лишь девятую строчку турнирной таблицы чемпионата Турции, отставая от лидеров турнира на 8 очков. Кроме того, команда не смогла пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.
Ранее Дик Адвокат работал с «Зенитом» и сборной России.